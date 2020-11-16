В аэро­порту Когалыма проверили соблюдение мер профилактики коронавируса Фото: официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма и депутат Думы города Когалыма Тимур Агадуллин провели проверку соблюдения санитарных норм и мер профилактики, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в международном аэропорту Когалыма.

В аэропорту Когалыма в связи с текущей эпидемиологической обстановкой усилены меры профилактики: каждые два часа в помещениях аэропорта проводится дезинфекция специальными средствами, особое внимание уделяется местам выдачи багажа и местам регистрации, при входе в аэропорт установлены специальные дозаторы с антисептиком.

Кроме того, сотрудники аэропорта, работают в масках и перчатках, производится термометрия на входе в зал аэропорта, также во всем здании аэровокзала установлены системы для дезинфекции воздуха.

Пассажирам также необходимо соблюдать профилактических меры: отправляясь в дорогу не забыть дома маску и перчатки, а в аэропорту соблюдать дистанцию.

- У нас на каждом информационном стенде размещены памятки и информация о коронавирусной инфекции, а также о необходимых мерах предосторожности и методах профилактики, - говорит заместитель генерального директора аэропорта Юрий Становкин.

Он рассказал, что на интерактивных мониторах транслируются видеоролики и проводится аудиоинформирование пассажиров о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Сейчас все меры профилактики пассажирами и их сопровождающими, соблюдаются, но несколько месяцев назад с этим возникали небольшие проблемы.

- В апреле-мае люди в основном не понимали для чего нужны средства защиты, неохотно надевали маски, наши требования выполнялись не всегда. Случалось, что приходилось привлекать представителей правоохранительных органов, - делится Юрий Николаевич, при этом добавляет, что благодаря постоянному мониторингу со стороны государственных органов, подобных проблем больше не возникает.