Погода в Югре на 16 ноября 2020 года: местами небольшой снег, заморозки Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 13 ноября: Днём температура воздуха -13,-18 ºС, по северо-западу -7,-12 ºС, ночью -19,-24 ºС, по северу и востоку -25,-30 ºС, по северо-западу -13,-18 ºС, переменная облачность. Местами небольшой снег, слабая изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -13,-15 ºС, ночью -21,-23 ºС. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Сургуте: Днём -14°С, ночью -12 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -17 °С, ночью -15 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер западный 1-2 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -14°С, ночью -11°С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -14°С, ночью -10°С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 3 м/с.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: «Анна холодная — осень голодная».

Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.