Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 ноября 2020 года увеличилось на 200 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 15 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 200 и составило 31 247 человек.

За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 352 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 456 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 925 825 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 186 летальных исходов, выздоровели 1 439 985 человек.