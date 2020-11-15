В Радужном 79-летняя пенсионерка лишилась 65 тысяч рублей при продаже квартиры. Фото: Вадим Бегун

На днях жертвой злоумышленников стала 79-летняя жительница города Радужный. Пенсионерка попалась на уловки мошенников и лишилась 65 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, она в интернете на различных сайтах разместила объявление о продаже квартиры и указала свои контактные данные. Вечером ей позвонила женщина и рассказала, что желает приобрести недвижимость для сына. В настоящее время она находится вне города, поэтому хотела бы перевести залог и попросила продавца проехать к банкомату. Пенсионерка ей ответила, что аванс не нужен, для покупки квартиры им лучше всего встретиться. Собеседница пояснила, что пока это невозможно и продолжила настаивать на внесении аванса. После уговоров, югорчанка согласилась на предложенные условия.

– Жительница Радужного, ввиду проблем со здоровьем, при которых ей тяжело ходить, попросила соседа о помощи – подвезти ее до ближайшего банкомата. Когда они доехали, то перезвонили мнимой покупательнице, которая дала указания, какие необходимо провести операции и на какие кнопки нажимать для перевода денег. В тот момент пенсионерка даже не думала о мошенничестве, так как ее банковская карта была пуста, деньги она хранила на сберегательной книжке, – отметили в ОМВД по городу Радужному.

Спустя пару дней югорчанка пошла в отделение банка, чтобы положить деньги на счет, придя домой, не стала пересматривать записи в сберегательной книжке. Позже женщина решила посмотреть, сколько денег на счете и увидела, что без ее ведома были произведены операции на общую сумму в 65 тысяч рублей. Она обратилась в банк за разъяснениями, и сотрудник пояснил, что деньги были переведены со сберегательной книжки на карту, а далее на счет злоумышленников, и посоветовал обратиться в полицию. Гражданка последовала совету и написала заявление о хищении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».