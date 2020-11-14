«Безопасный лед»: в Югре проходят профилактические мероприятия по безопасности поведения на водоемах зимой

Фото: региональное управление МЧС Югры

С начала ледостава в Ханты-Мансийском автономном округе во всех муниципальных образованиях спасательные службы практически ежедневно находятся на водоемах. Цель одна – уберечь людей от провала под лед, поясняет МЧС региона.

Так, в Нижневартовске спасатели ежедневно патрулируют набережную Оби и Комсомольское озеро. И на обоих водоемах уже отмечен выход людей на лед. Как правило, это рыбаки и дети. Спасатели объясняют горожанам опасность выхода на неокрепший лед. Прохожим вручают памятки, объясняют, что толщина и структура только-только образовавшейся ледовой корки никак не исключают возможность провала.

И если дети на предупреждения реагируют, уходя с ледового покрова, многие рыбаки опасным нахождение на льду не считают. Хотя статистика совсем не на стороне любителей зимней рыбалки. Именно тонкий лед ежегодно становится причиной гибели нескольких человек на Оби и Комсомольском озере в Нижневартовске.

– Ежедневно беседуем более чем со ста горожанами. Причем не только на береговой линии, но и проводим патрулирование водоемов. По рекам, которые до сих пор кажутся открытыми, двигаются льдины. Они темного цвета, поэтому незаметны для судоводителей. Записываем номера судов, которые замечаем, потом беседуем, – рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам Нижневартовска Дмитрий Горбунов.

В Урае теплее, толщина льда по результатам замеров 5-7 см, не выдержит и ребенка, зато любители подледной ловли уже оккупировали водоемы. На всех городских акваториях, как и в Нижневартовске, ежедневно дежурят спасатели. И здесь в зону риска попадают дети, зачастую из-за любознательности или в ходе игр пытающиеся перейти реку по льду.

– Сейчас не время для выхода на лед, это запрещено, – сказал сотрудник МЧС Виталий Кучерявый. – В своей профилактической работе особое внимание уделяем безопасности детей. Несколько лет назад в городе произошел трагический случай, когда под лед провалились и погибли два ребенка. Какой еще урок, трагедия, нужны нам, чтобы понять, что опасность льда это не просто слова или страшилки, что за детьми действительно нужно следить, что на эту тему с ними нужно беседовать не поверхностно, а убеждаясь, что ребенок действительно серьезно и осознанно принял эту информацию.

В Югорске и Советском, не смотря на то, что здесь крупных водоемов нет, в черте городов есть несколько прудов. И на них также в этот период опасно.

– Ежедневно работаем по нашим водоемам, – пояснил заместитель начальника пожарно-спасательного гарнизона Максим Сысойкин. – Сейчас патрулируем пруд в центре города, который негласно получил название «благородное болото». Здесь, конечно, нет любителей зимней рыбалки, но от жителей близлежащих домов регулярно поступают звонки, что школьники, дабы сократить путь и не обходить водоём по периметру, могут перелезть через ограждение, не обращая внимания на запретные знаки, и пойти напрямую по льду. Находимся здесь в течение дня, проводим беседы. Видя нас, на лед, конечно, никто не выходит. Будем продолжать работать здесь и в школах.

Профилактические мероприятия будут проводиться специалистами в течение всего зимнего периода, однако полагаться только на спасателей не стоит. Необходимо не подвергать себя опасности и стараться уберечь от опасности близких.