Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 ноября 2020 года увеличилось на 205 человек

Фото: департамент здравоохранения Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 14 ноября 2020 года. По данным оперативного штаба Югры, число заболевших коронавирусом в Югре на 14 ноября 2020 года увеличилось на 205 и составило 31 047 человек.

– За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 205 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах, – заявляет оперштаб региона.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Сургуте – 42 человека, в Ханты-Мансийске больных прибавилось на 34 пациента, в Нижневартовске, Нягани и Радужном зарегистрировали по 11 человек с коронавирусом, в Нефтеюганске – 10, в Советском районе – девять, в Лангепасе и Мегионе – по восемь, в Нижневартовском районе – семь. В Покачах, Нефтеюганском и Сургутском районах – по семь зараженных COVID-19, в Когалыме, Пыть-Яхе, Кондинском районе – по пять, а в Урае, Югорске и Октябрьском районе – по четыре новозараженных. По три случая заболевания коронавирусом выявили в Белоярском, Березовском и Ханты-Мансийском районах.

На момент выявления у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 116 зафиксирована пневмония, у десяти человек – бессимптомно.

За сутки в Югре на COVID-19 обследованы 9 689 человек, за весь период пандемии – 992 356. Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 844 человека, сняты с наблюдения – 92 488. 157 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 116 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 313 человек. За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии – 26 022 югорчанина.