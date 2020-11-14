Погода в Югре на 14 ноября 2020 года: похолодает до 21 градусов

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По прогнозам метеорологов сегодня, 14 ноября, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность, будет снег и изморозь. Ветер северо-восточный до 5-10 м/с. Ночью похолодает до -16… -21 градусов, в южных районах до -10… -15 градусов. Днем будет -10… -15 градусов, местами -16… -21 градусов.

Ханты-Мансийску: -16 градусов, ясно, ветер легкий, северный 1 м/с.

Сургут: -17 градусов, преимущественно облачно, ветер слабый, северо-восточный 3 м/с.

Нижневартовск: -12 градусов, преимущественно облачно, ветер легкий, северо-восточный 2 м/с.

Нефтеюганск: -15 градусов, преимущественно облачно, ветер слабый, северо-восточный 3 м/с.

Когалым: -21 градусов, облачно, ветер легкий, северо-восточный 2 м/с.