Губернатор Югры Наталья Комарова и жители округа обсудили социальную поддержку в онлайн-беседе

Бюджет автономного округа социально ориентирован, отметили специалисты. Скриншот видео

О социальной поддержке семей с детьми, доступности услуг, развитии детской инфраструктуры в условиях пандемии пошла речь сегодня, 13 ноября, в прямом эфире, который провела в своих соцсетях губернатор Югры Наталья Комарова. В онлайн-встрече приняли участие общественники, главы муниципальных образований и профильных департаментов, а также жители региона.

Встречу модерировали председатель правления «Совет матерей» России, победитель конкурса «Лидеры России.Политика» и «Лучший родительский блогер» Татьяна Буцкая, воспитатель и блогер Юлия Новикова, многодетный отец, член отцовского клуба «Крепость» Николай Шеин. В проекте окружного бюджета на 2021-2023 годы запланировано более 71% расходов на реализацию социальных программ, отметила глава региона в начале онлайн-встречи.

– В ходе подготовки к сегодняшней встрече поступило много предложений и вопросов от югорчан. Я полагаю, что ответы, которые мы сегодня получим точно могут стать частью программы «Десятилетия детства» у нас в Югре, – считает Наталья Комарова.

С докладами перед губернатором и югорчанами выступили руководители профильных департаментов.

– Бюджет автономного округа социально ориентирован, ни в одном субъекте нет столько мер социальной поддержки – всего их 91, причем более половины из них предоставляется с учетом адресности и нуждаемости. И для семей с детьми в Югре предусмотрено 49 видов мер социальной поддержки, – обратила внимание директор департамента социального развития ХМАО – Югра Тереза Пономарева.

Так, с начала года каждая третья югорская семья с детьми получила финансовую поддержку из средств бюджета автономного округа. Кроме того, дополнительно к другим видам помощи в 2020 году в период действия режима повышенной готовности более 6 000 малообеспеченных граждан единовременно получили все выплаты государственной социальной помощи.

Кроме того, в онлайн встрече приняла участие доктор психологических наук, международный эксперт Галина Семья. Она высоко оценила программу «Десятилетие детства», реализуемую в Югре.

– Я посмотрела отчет мероприятий и план второго этапа. Цифры меня очень порадовали. Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составила в прошлом году 100%. Эта цифра недостижима для многих регионов. Хотя плановое значение показателя 95%, и каждый процент дается очень тяжело, вы опередили общероссийский уровень, – считает федеральный эксперт. – План десятилетия детства вы развернули так, что он отвечает именно тем запросам, которые есть в регионе, а не просто переписали с федерального уровня. Важно, что в мероприятиях учитывается, какие запросы есть у родителей и законных представителей.

Дополним, в эфире прошли прямые включения жителей поселка Пионерский, Мегиона, Нягани, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Нижневартовска, Сургута.