Юные Югорчане напоминают взрослым правила ПДД

Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

В рамках проходящей акции «Пристегнись, Югра!» для привлечения внимания родителей-водителей к важности и необходимости перевозки детей в детских удерживающих устройствах, в одном из детских садов Кондинского района организовали фотозону по ПДД.

Дети вручали приходящим за ними родителям тематические памятки и фотографировались в импровизированном детском кресле, напоминая взрослым, что оно важнее всех игрушек.

Также в поддержку акции прошли мероприятия в детских садах Ханты-Мансийска, Лангепаса, Урая, Югорска и Белоярска. Ребята участвовали в играх, которые направленны на закрепление знаний ПДД, отгадывали загадки, большинство детей побывали в роли пассажира транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции, используя автокресло, наглядно продемонстрировали и объяснили пользу детского удерживающего устройства, а также проверили умение ребят самостоятельно пристегиваться.