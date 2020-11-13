Житель Нефтеюганска украл топливо на территории месторождения Фото: pixabay.com

Во время проверки выяснено, что 59- летний житель города Нефтеюганска, находясь на территории одной из кустовых площадок Северо-Приобского месторождения украл из бензобака грузового автомобиля более 300 литров дизельного топлива.

Своими действиями мужчина причинил ущерб транспортной компании на общую сумму около 12 тысяч рублей

Дознавателем МО МВД России «Ханты-Мансийский» возбуждено уголовное дело по статье "кража". Максимальное наказание, которое мужчина может получить - лишение свободы на срок до 3 лет.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Краденое топливо он продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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