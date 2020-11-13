Прокуратура Урая помогла женщине защитить трудовые права Фото: pixabay.com

В прокуратуру г.Урая обратилась местная жительница о нарушении ее трудовых прав.

Женщина являлась работником организации, которая оказывала клининговые услуги в торговых помещениях федеральной сети.

Во время проверки прокуратура выяснила, что с ней не был заключен трудовой договор и не произведен окончательный расчёт при увольнении, а это является нарушением трудового законодательства.

Руководителю организации, где работала женщина вынесен акт об устранении нарушений.

Благодаря действиям прокуратуры нарушения устранены, а в отношении организации и руководителя возбуждены производства по делу об административном правонарушении.

Из-за нарушений законодательства о труде на организацию и руководителя наложены штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.

В результате принятых мер заявительнице произведён расчёт при увольнении в полном объеме.