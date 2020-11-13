Югорчане решаются на сомнительные сделки и попадают на мошенников Фото: pixabay.com

Жительница Нижневартовска наткнулась на мошенников в интернете. Югорчанка нашла интересное предложение о продаже глюкометров, заказала себе 3 прибора на общую сумму чуть более 5 тысяч рублей. На днях ей пришло уведомление о доставке, а затем ей позвонили якобы представители интернет-сайта, с которого был оформлен заказ и напомнили о получении. 54- летняя женщина на почте оплатила посылку, а внутри вместо глюкометров обнаружила рыболовную катушку для удочки.

Житель Сургута решил заказать для себя «баню». Нашел подходящий вариант на сайте «goodhouse-nk.ru» и списался с продавцом. Он рассказал югорчанину всю информацию и подготовил договор купли-продажи. Мужчина, перевел на указанный счет 80 тысяч рублей, а в итоге остался и без денег, и без «бани».

46-летний житель Нефтеюганска хотел поднять крупную сумму денег за счет купли-продажи иностранных валют и акций на электронной торговой платформе. Ему позвонил консультант ООО «ГЛОБАЛ ФИНАНС» и предложил "сорвать куш". Югорчанин доверил мошенникам порядка 650 тысяч рублей, а они перестали выходить на связь.

Возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.