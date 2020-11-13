За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений, по горячим следам раскрыто 35. Кроме того, раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений

Кассиром в Сургуте при перерасчете наличных денег, обнаружена купюра достоинством 5 тысяч рублей, которая оказался подделкой. Это подтвердил и эксперт, купюра не была производством Гознак. Возбуждено уголовное дело.

В Ханты-Мансийске 21-летний мужчина вместе с 33-летним товарищем, находясь в Торговом центре, вынесли продукты питания на общую сумму порядка 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых содержатся в изоляторе временного содержания за ранее совершенные преступления.

Сотрудниками уголовного розыска Нягани нашли преступника, который ранее похитил с автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Пионерская, 6 колонок и 2 усилителя. Ущерб потерпевшему составил более 19 тысяч рублей. 18-летний нарушитель закона находиться под подпиской о невыезде.