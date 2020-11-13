Югра и Венгрия расширяют и укрепляют сотрудничество Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сегодня на заседании, под представительством губернатора Натальи Комаровой, принято решение о подписании соглашения с министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

Благодаря соглашению между Югрой и Венгрией возможно расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной областях.

- У автономного округа и Венгерской республики – успешный опыт партнерства, высокий потенциал для развития сотрудничества. Закрепление в документе договоренностей позволит выстроить совместную работу по подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей производства, укрепить деловые связи между спортивными ассоциациями, повысить роль малого и среднего бизнеса в развитии двусторонних торгово-экономических связей, - отметила глава региона Наталья Комарова.

- Заключение соглашения одобрено правительством Российской Федерации. По предложению венгерской стороны подписание соглашения запланировано на 27 ноября в ходе 13-го заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в режиме ВКС, - добавила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.