В Ханты-Мансийском районе незаконно спилили 42 сосны Фото: pixabay.com

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» обратился сотрудник природоохранного учреждения с заявлением о незаконной вырубке лесных насаждений.

Проверка показала, что на территории Нялинского урочища в Ханты-Мансийском районе неизвестные люди, не имея разрешения на вырубку леса, спилили 42 сосны. Ущерб государству за незаконную вырубку леса составил более 81 тысячи рублей.

Благодаря работе сотрудников полиции нашелся подозреваемый - неработающий житель поселка Пырь-Ях Ханты-Мансийского района.

Следователями возбуждено уголовное дело против 46-летнего преступника. Он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Спиленный лес он продал, а вырученные за это деньги потратил по собственному усмотрению.

Мы писали ранее: в Нижневартовском районе заведено уголовное дело за незаконную вырубку леса в районе Излучинского участкового лесничества. Ресурсам Российской Федерации причинён материальный ущерб в размере более 11 миллионов рублей.