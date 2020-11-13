Предприниматель Нягани оштрафован за несоблюдение мер профилактики COVID-19 Фото: pixabay.com

Во время реи да в торгово-административном центре «Ясень» выявлен предприниматель, торгующий хозяи ственными товарами, не принявшии меры предупреждения распространения вирусных инфекции .

В магазине отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха, сотрудники обслуживали покупателеи без перчаток и со спущенными на подбородок масками, что не создает барьер для коронавируса. Няганскии городскои суд ХМАО-Югры вынес решение о виновности предпринимателя. Мужчина заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Пока постановление не вступило в законную силу, у виновника, есть 10 днеи для обжалования постановления суда.

Профилактика новои коронавируснои инфекции обязательна как для представителей бизнеса, так и для граждан. Необходимо, находясь в местах массового скопления людей носить маски и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Предпринимателям Югры необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не рисковать здоровьем сотрудников и клиентов.