Югорская станция переливания крови проводит акцию «Авто-Мото-Донор» Фото: pixabay.com

Ежегодно окружная станция переливания крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске проводит акцию «Авто-Мото-Донор».

Главная цель мероприятия является привлечение внимания к вопросам донорства и пополнение запасов крови и её компонентов в учреждении. - В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, 13 ноября, пришедшим донорам будут раздаваться информационные материалы о профилактике дорожно-транспортного травматизма и основных правилах безопасного дорожного движения, - комментирует главный врач окружной станции переливания крови Юрий Чемакин. Как правило, все авто- и мотолюбители входят в группу риска по дорожно-транспортным происшествиям. По данным УГИБДД УМВД России по округу, за текущий период 2020 года в регионе произошло более 1 тысячи ДТП, в которых было ранено почти 1500 югорчан.

Часто, пострадавшим в серьёзных авариях требуется экстренное переливание донорской крови, тогда необходима помощь неравнодушных людей.

«Дай дорогу жизни, сдай кровь!», - девиз этой донорской акции.