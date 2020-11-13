В Нефтеюганске задержали наркомана Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Нефтеюганску проверяли улицы города. Для проверки документов остановили местного жителя, во время досмотра у которого нашли сверток с веществом светлого цвета, внешне схожим с наркотическим.

Результаты химического исследования экспертов-криминалистов показали, что это действительно запрещенное вещество синтетического происхождения. Общая масса наркотика составила 1,19 грамма.

Следователи выяснили, что подозреваемый купил наркотики через интернет для себя, и собирался употребить, но ему помешал патруль.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое может получить молодой человек за свои незаконные действия - 10 лет лишения свободы.

Читайте также: В Югорске задержан с наркотиками мужчина, в его телефоне обнаружена «тайная» переписка.

Житель Советского района хранил наркотики в чехле мобильника, возбуждено уголовное дело.

Житель Нефтеюганска покупал наркотики в интернете, злоумышленнику грозит до трёх лет лишения свободы.