Пандемия коронавируса в Югре – катализатор цифровизации и телемедицины

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Известный политолог Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов прокомментировал отчет губернатора Югры Натальи Комаровой о результатах работы окружного правительства в 2020 году. По словам федерального эксперта, как и во многих регионах, в Югре пандемия стала катализатором реализации проекта «Цифровая экономика».

– Шесть из 13 показателей «Цифровой экономики» в округе исполнены досрочно. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти и бюджетными учреждениями в цифровом виде в 2020 году должна составить 30%. В этом году к интернету подключено 113 социально значимых объектов, – отметил Дмитрий Орлов. – Особый акцент пандемии – расширение возможностей телемедицины. С 2021 года врачи в Югре будут проводить более 20 000 телеконсультаций в год.

Политолог отметил, что, несмотря на распространение коронавирусной инфекции и введенные ограничения, автономный округ способен следовать выбранным ориентирам и обеспечивать стабильность развития. Этого удается достигнуть благодаря верным и своевременным решениям в сферах здравоохранения, социальной поддержки наименее защищенных слоев населения, субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций и социальных организаций, муниципалитетов.

– О контроле властей над ситуацией в регионе свидетельствует состояние базовой для округа нефтяной отрасли. Несмотря на ограничительные меры, объемы добычи нефти сохранились на уровне 2019 года. При этом по сравнению с прошлым годом увеличилось производство нефтепродуктов, – отмечает Дмитрий Орлов.

В конце марта 2020 правительство Югры составило список системообразующих предприятий, основную часть которых составили нефтегазовые компании. За каждой компанией закрепили куратора – отраслевой орган исполнительной власти автономного округа. Это позволило осуществлять мониторинг факторов, влияющих на устойчивое развитие организаций, а значит, и принимать адекватные меры.

– Еще один показатель планового развития Югры – результаты реализации нацпроектов. Принятые правительством автономного округа меры по достижению национальных целей развития доказали свою эффективность, несмотря на сложность условий 2020 года. По некоторым направлениям это прослеживается наиболее отчетливо, – заметил Дмитрий Орлов.

В частности, он выделил высокие результаты по нацпроекту «Демография»: по коэффициенту естественного прироста регион занимает шестое место среди субъектов Федерации, а также Югра вошла в десятку регионов по коэффициенту рождаемости.

– Этому способствуют сопутствующие факторы: доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет увеличилась с 74,7 до 98,3%; дополнительное профессиональное образование получили 2273 человека от 50 лет и старше, – считает политолог.

Напомним, накануне глава Югры Наталья Комарова отчиталась перед членами высшего органа исполнительной власти региона. Губернатор ХМАО представит отчет об итогах 2020 года перед парламентариями 26 ноября.