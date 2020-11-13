Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 ноября 2020 года увеличилось на 201 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 201 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. Всего с начала пандемии зарегистрировано 30 842 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической структуре: на момент выявления: у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 112 зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь проходит бессимптомно.

Контакт установлен в 168 случаях, по 33 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 715 граждан, сняты с наблюдения – 92 201 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 10 001 человек, всего – 912 667 жителей округа.

Больше всего заболевших: в Сургуте – 39; Ханты-Мансийске –24; Нижневартовске – 18; Нефтеюганске – 12; Нягани – 10; Советском районе – 9.

Далее идут: Сургут – 39; Ханты-Мансийск – 24; Нижневартовск – 18; Нефтеюганск – 12; Нягань – 10; Советский район – 9.

Закрывают список: Покачи – 4; Березовский район – 4; Лангепас – 3; Ханты-Мансийский район – 3.

Состояние 152 пациентов по-прежнему тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ещё 5 человек скончались за сутки, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 306 человек.

За сутки выздоровели 192 человека, за весь период пандемии – 25 794 югорчанина.