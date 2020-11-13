Житель Когалыма поверил лжеброкерам и потерял 4,5 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Мужчина из Когалыма в сентябре наткнулся на рекламу компании DNB Invest Group в интернете, зашел на сайт и отправил заявку.

С ним связался консультант, рассказал, что для получения заработка необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Югорчанин внес свой первый платеж в размере 14 тысяч рублей. Затем он перечислял большие суммы.

Лжеброкеры пронюхали, что мужчина заинтересован в прибыли и пытались раскрутить его. Торопили и давили на него, чтобы тот заключал более крупные и выгодные сделки, говорили, что прибыль покроет все расходы.

40-летний мужчина поддался на уговоры и подал в различные банки заявки на получение кредита. Получив одобрение на сумму 5 миллионов рублей, он частично «запустил» их в дело.

Проблемы у югорчанина возникли когда он решил вывести заработанные деньги со счета. Сначала мнимые брокеры потребовали оплатить бонусы, мужчина внёс нужную сумму. Затем они заявили о том, что от вложенных денег средств получил прибыль более 100% и в связи с этим ему нужно внести налог в размере полумиллиона, но потерпевший начал сомневаться в сделках.

Мужчина стал анализировать и контролировать действия мошенников. Оказалось, что при совершении транзакций, мнимый представитель брокерской компании имел доступ к мобильному устройству потерпевшего. Он заметил, что его деньги вносят в личный кабинет, а потом выводят. А звонившие, которые утверждали, что их офис расположен в Москве, были по IP адресу зарегистрированы заграницей. В течение месяца югорчанин вложил в компанию порядка 4,5 миллионов рублей.

И когда понял в чем дело, решил обратиться в дежурную часть ОМВД России по г.Когалыму.

Полицейским мужчина признался, что знал о способах совершения мошенничества из СМИ, но потерял бдительность и поверил злоумышленникам.

Следователями возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2020 года, в дежурную часть ОМВД России по г.Когалыму обращался 30-летний мужчина, у которого так называемые брокеры похитили 500 тысяч рублей подобным способом.