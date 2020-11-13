Погода в Югре на 13 ноября 2020 года: местами небольшой снег, изморозь Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 13 ноября: Днём температура воздуха -6,-11 ºС, по северу и востоку -13,-18 ºС, ночью -8,-13 ºС, при прояснениях по северу и востоку -18,-23 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Переменный ветер 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -6,-8 ºС, ночью -8,-10 ºС. Переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -8°С, ночью -15 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -8 °С, ночью -12 °С, небольшой снег, ветер восточный 1 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -8°С, ночью -14°С, небольшой снег, ветер восточный 1-2 м/с.

В Когалыме: Днём -12°С, ночью -20°С, пасмурно, ветер северо-восточный 2-3 м/с.