В Когалыме проверили наличие противовирусных препаратов в аптеках города Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма

В Когалыме сотрудники администрации города вместе с представителями общественности провели мониторинг наличия препаратов для профилактики и лечения простудных и вирусных заболеваний в аптеках города.

Результат мониторинга показал, что в целом по городу препараты есть в наличии и в достаточном количестве. А при отсутствии необходимого лекарственного средства, фармацевты предлагают аналоги, либо предоставляют информацию о том, где можно приобрести данный препарат.

- Хочу заметить, что несмотря на некоторые комментарии когалымчан в социальных сетях, медицинские препараты для профилактики и лечения ОРВИ доступны для жителей. Даже если запрашиваемое лекарство отсутствует в какой-то конкретной аптеке, провизор сообщает о том, когда его завезут вновь -прокомментировала общественный наблюдатель Анастасия Беседина.

Девушка также отметила, что фармацевты всегда предлагают аналогичные препараты, ценовой диапазон которых – разный, житель может в соответствии со своим бюджетом и особенностями организма выбрать любое средство. Администрация Когалыма призывает жителей вас не поддаваться панике, сохранять спокойствие и со всей серьезностью отнестись к собственному здоровью.