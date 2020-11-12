В Нягани дошколятам объяснили как вести себя на водоемах зимой Фото: Главное управление МЧС по ХМАО-Югре

Воспитанников детского сада «Сказка» в Нягани посетили сотрудники пожарно-спасательного отряда вместе с добровольцами из поисково-спасательного отряда «Валерия».

Встреча с детьми началась с ответов на вопросы: «Можно ли гулять вблизи рек и озер без взрослых? Можно ли выходить на лед, образовавшийся на водоемах? Что может случиться, если попытаться проверить лед на прочность?».

Малыши активно тянули руки, каждый хотел ответить спасателям на вопрос.

Спасатели и добровольцы продемонстрировали детям тематический мультик и на примере героев рассказали о правилах безопасного поведения во время нахождения на реке и на берегу.

Затем мальчишки и девчонки закрепили полученные знания подвижной игрой в спортивном зале. Дружными усилиями дошколята с помощью каната вытягивали своих товарищей «по льду на берег».

- Дети, как губки в таком возрасте - все впитывают моментально. Очень важно именно в этот период научить малышей думать о последствиях своих поступков,- отметила старший воспитатель Елена Черемных.