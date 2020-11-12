Нефтеюганец попался мошеннику, пытаясь купить трактор Фото: pixabay.com

С заявлением о краже денег в дежурную часть городской полиции Нефтеюганска обратился 54-летний местный житель.

Мужчина на сайте «Авито» заметил объявление о продаже трактора и связался с продавцом. Во время разговора собеседники договорились о сделке, но хозяин техники убедил югорчанина, что нужно внести предоплату в сумме 55 тысяч рублей.

Горе-покупатель со своей банковской карты сделал 2 перевода: сначала 30 тысяч, а после ещё 25 тысяч рублей.

Большая сумма поступила на счет мошенников, а другая оказалась заблокирована сотрудниками банка, которые посчитали операцию сомнительной. После того, как деньги были "на руках" у мошенников, он отключил телефон и перестал выходить на связь.

Мужчина ждал ответа от продавца, но когда понял, что стал жертвой мошенников обратился к стражам правопорядка.

По данному факту следователем ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".