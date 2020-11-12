Югорские школьники изучают ПДД

Югорсике школьники изучают ПДД Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Сотрудники Госавтоинспекции Югорска при помощи простых предметов объяснили учащимся 3 классов правила дорожного движения.

Рассказали школьникам, что ребенок в автомобиле должен быть пристегнут в соответствии с его весом и ростом.

Даже провели эксперимент, в котором участвовали два пассажира ростом 150 и 130 см, одно «пассажирское сидение» и ремень безопасности. Каждому пассажиру с разным ростом было предложено пристегнуться ремнем без применения дополнительных детских удерживающих устройств.

В процессе эксперимента каждый школьник увидел, что рост пассажира играет огромное значение для безопасности в автомобиле.

Для учеников школ города Нягань инспекторы провели минутки безопасности по ПДД, напоминая значения дорожных знаков, рассказывая о необходимости использования светоотражающих элементов и основных правил для пешеходов. Ребята принимали активное участие в дискуссии и отвечали на вопросы полицейских.

Для самых маленьких участников дорожного движения города Радужный полицейские провели спортивную эстафету «Веселый светофор». Ребята отгадывали значения дорожных знаков. А затем вспоминали правила перехода дороги, а также обозначение сигналов светофора.

Школьники показали свою внимательность и находчивость, отвечая на вопросы викторины и отгадывая загадки.