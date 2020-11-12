В поселениях Сургутского района проверяют соблюдение антиковидных мер Фото: Администрация Сургутского района

В двух крупных поселениях Сургутского района, Лянторе и Федоровском, проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. В мероприятии принимают участие общественники, сотрудники ГИБДД района и представители администрации.

Ежедневно утром перед рейсом проверяют выполнение санитарной обработки салонов автобусов. Антисептиком протирают поручни, двери и сиденья водители после каждого маршрута.

Между тем, в социальных сетях поступают обращения жителей к администрации района о том, что в общественном транспорте встречаются безответственные пассажиры, которые не соблюдают меры безопасности.

- В 90 процентах случаев пассажиры заходят в салон в масках. Когда водитель просит надеть, спокойно выполняют требования. Конфликтов не бывает. Если не оказалось маски, у водителя всегда есть запасная, - прокомментировал ситуацию главный специалист отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района Алексей Миронов.

- Соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок в общественных местах никто не отменял. COVID-19 — это абсолютно социальная зараза, которая активно развивается именно при контакте между людьми. Мне сообщают, что перевозчики подходят к делу ответственно: в Фёдоровском, например, не было выявлено ни одного нарушения регламента. В Лянторе — зафиксировано несколько отклонений, но их устранили, - пояснил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Все предприятия Сургутского района обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

- В нашу администрацию, например, без маски вообще не попасть, и я очень надеюсь, что все предприятия придерживаются схожего принципа. Жесткий контроль привёл к тому, что мы сейчас сдерживаем рост заболеваемости, который наблюдали в первую волну пандемии, - добавил глава муниципалитета.

Также проходят выезды во все поселения. Выписано 5710 постановлений со стороны полиции и административных служб. По нарушениям составлено 2534 протокола по статье — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Суды рассматривают эти нарушения, выносят предупреждения и выписывают штрафы.