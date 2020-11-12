Наивность югорчан приносит доход мошенникам Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрирован 21 факт мошенничества и краж с банковских карт. Жители региона потеряли больше 5 миллионов рублей.

Мнимые сотрудники Пенсионного фонда позвонили 59-летней жительнице Сургута. Во время разговора они предоставили ложную информацию о повышении пенсии. И сказали, чтобы ее получить необходимо было продиктовать мошенникам реквизиты банковской карты, коды из смс-сообщений с сервисного номера «900». Наивная женщина поверила звонившим и сделала всё как они сказали. Когда с карты списалось 20 тысяч рублей она поняла, что стала очередной жертвой мошенников.

Добродушная жительница Ханты-Мансийска решила помочь в социальной сети «Инстаграм» девушке, которой требовались деньги для лечения родственников. Югорчанка перечислила на указанный в переписке банковский счет 5 тысяч рублей.

Поверил мнимому пользователю в социальной сети и 25-летний сургутянин. На днях он потерял водительское удостоверение и разместил объявление о пропаже в «ВКонтакте», вскоре ему написал мужина и сообщил, что нашел документы. Но вернуть их готов за вознаграждение. Молодой человек от радости перевел на указанный счет 4 тысячи рублей. А документы так и не вернулись, нашедший перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.