Окружной Форум «Информационный мир Югры» принимает заявки на участие Фото: ugramediaperson.ru

Окружной форум «Информационный мир Югры» пройдет с 17 ноября по 10 декабря в режиме онлайн.

Его участниками могут стать руководители и представители средств массовой информации, сотрудники редакций и пресс-служб, специалисты в области социальных медиа. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Участники форума смогут онлайн встретиться с экспертами в области медиа, известными журналистами, издателями и блогерами.

В программу форума входят стратегические сессии по формированию медиакластера по направлениям «Интернет-СМИ», «Радио», «Телевидение», «Производство видео контента: кино, ролики, клипы и т.д.», «Новые медиа».

Также состоятся семинары по вопросам взаимодействия органов власти и СМИ при освещении государственной национальной политики, профилактике терроризма и экстремизма.

А 21 ноября состоится встреча с губернатором Югры Натальей Комаровой, во время которой победители окружных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства презентуют свои проекты.