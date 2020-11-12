В Когалыме продолжают прививаться от гриппа Фото: pixabay.com

В Когалыме продолжается вакцинация против гриппа. По данным на 12 ноября, привиты почти 15 тысяч взрослых и 9,8 тысяч детей.

Обязательной вакцинации подлежат лица, входящие в группу риска. Это люди пожилого возраста, беременные женщины, пациенты, часто болеющие простудными заболеваниями, работающие в условиях повышенного риска заражения гриппом и работающие с детьми.

Привиться от гриппа можно в порядке живой очереди в отделении медицинской профилактики Когалымской городской больницы в кабинете.

Медики обращают внимание, если у человека имеются признаки простудных заболеваний, то от прививки стоит отказаться. Кроме того, временно воздержаться от вакцины необходимо и при обострении хронических заболеваний. В обоих случая прививаться можно спустя 2-4 недели после выздоровления или стойкого улучшения хронического заболевания. Также прививку не делают тем, у кого есть аллергия на белок куриного яйца и если на предыдущую вакцину была аллергическая реакция.

Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. После введения вакцины стоит соблюдать общие меры предосторожности: максимально защищаться от переохлаждения, стараться избегать контактов с заболевшими людьми первые 2 недели, пока выработается иммунитет.