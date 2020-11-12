В Березовском районе накажут пьяного мотогонщика Фото: pixabay.com

Прокуратура Берёзовского района утвердила обвинение по уголовному делу жителя посёлка Игрим, который управлял мотоциклом, находясь в состоянии опьянения.

Любитель покататься на мотоцикле в пьяном виде ранее был привлечен к уголовной ответственности за подобное правонарушение. Но уроком это ему не послужило. И в августе 2020 года он решил вновь проехаться по посёлку Игрим на том же мотоцикле. Пьяного мотоциклиста остановили сотрудники полиции.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд, который решит дальнейшую судьбу мотоциклиста. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Пьяный водитель может представлять серьезную угрозу жизни и здоровья пешеходам, так в Сургуте пьяный водитель сбил девушку на тротуаре.

Читайте также: в Ханты-Мансийске задержан пьяный водитель, он уже был лишен прав на управление транспортным средством, но это не помешало ему снова нарушить закон.