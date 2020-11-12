Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 ноября 2020 года увеличилось на 205 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах Югры. За весь период подтверждено 30 641 случаев заражения коронавирусом.

По клинической структуре: на момент выявления у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 86 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 163 случаях. По 36 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 650 человек, сняты с наблюдения – 91 974 жителя региона.

За сутки на COVID-19 обследовано 9 887 человек, всего – 902 666 югорчан.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 33; Ханты-Мансийск – 23; Нижневартовск – 21; Нефтеюганск – 13; Урай – 10; Нягань – 9; Нефтеюганский район – 9.

Далее идут: Пыть-Ях – 8; Советский район – 8; Сургутский район – 7; Когалым – 7; Покачи – 7; Радужный – 5; Мегион – 5; Нижневартовский район – 5; Лангепас – 5; Березовский район – 5.

Закрывают список: Белоярский район – 4; Кондинский район – 4; Ханты-Мансийский район – 4; Октябрьский район – 4; Югорск – 3.

Состояние 159 пациентов тяжелое, 120 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ещё для 6 югорчан болезнь оказалась смертельной. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 301 человек.

За сутки вылечились 160 человек, за весь период пандемии – 25 602 югорчанина.

Болезнь не ослабевает, поэтому важно соблюдать эпидемиологические меры безопасности: чаще мыть руки, использовать антисептик, носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Людям группы риска, по возможности, отказаться от посещения мест массового скопления людей без крайней необходимости.