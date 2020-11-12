В Сургуте мужчина украл гусеничный экскаватор Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 38-летний местный житель украл экскаватор гусеничный полноповоротный стоимостью 850 тысяч рублей, который находился на территории производственной базы. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

В поселке Горноправдинск 28-летний мужчина в квартире жилого дома, украл из женской сумки сотовый телефон, деньги и банковскую карту, с которой в оплачивал покупки в магазинах. Общая сумма, на которую оценен ущерб составила 27 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый за кражу мужчина под подпиской о невыезде дожидается нового наказания.

У 23-летнего жителя Нижневартовска нашли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, которое, согласно экспертизе, является наркотиком массой 0,391 грамма. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска Ханты-Мансийска нашли 27-летнего мужчину, который раньше воспользовался чужой, потерявшейся банковской картой и оплатил покупки на 2 тысячи рублей. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 66 преступлений, по горячим следам раскрыто 37.