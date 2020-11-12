"Умные" остановки в Ханты-Мансийске начнут возводить уже в декабре Фото: Пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Ход исполнения проекта «Умный город», реализуемый совместно с корпорацией «Русатом», обсудили накануне в Администрации Ханты-Мансийска.

Проект состоит из четырех основных направлений: повышение эффективности городского управления путем цифровизации, развитие туристических информационных сервисов, разработка типовых проектных решений по оборудованию квартир для людей с ограничениями здоровья и создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта.

Во время совещания было сказано, что уже с 1 декабря специалисты «Русатома» начнут монтаж «умных» остановок в Ханты-Мансийске, в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Ожидать общественный транспорт теперь можно будет в тепле, кроме того возможно зарядить мобильный телефон и воспользоваться WiFi.

Внутри остановки будет интерактивное информационное табло с антивандальной защитой, которое позволит отслеживать маршруты движения городского транспорта, а также аварийная кнопка «112».

Первые четыре павильона появятся на улицах Мира, Гагарина и Комсомольская.

- Павильоны необходимо не просто оснастить камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения, изображение должно быть интегрировано в систему «Безопасный город», - нацелил коллег Глава города Максим Ряшин.

При положительных откликах от горожан, «умные» остановки появятся и на других улицах.