Погода в Югре на 12 ноября 2020 года: приближаются холода Фото: Терина Виктория

Метеорологическая обстановка в Югре 12 ноября: Днём температура воздуха -2,-7 ºС, местами -8,-13 ºС, ночью -5,-10 ºС, местами -11,-16 ºС. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололед. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -3,-5 ºС, ночью 8,-10 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -7°С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер южный 2 м/с.

В Нижневартовске: Днём -6 °С, ночью -12 °С, небольшой снег, ветер западный 2 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -6°С, ночью -10°С, небольшой снег, ветер южный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -9°С, ночью -12°С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-восточный 1-2 м/с.

Этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. Дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною». По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома — это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.