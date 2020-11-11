В Югре популяризируют футбол: соглашение подписано до 2024 года

Фото: Правительство Югры

В Правительстве Югры заключили соглашение с Министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом и окружной федерацией футбола. Как сообщили в пресс-службе правительства ХМАО-Югры, свои подписи поставили министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Югры Наталья Комарова, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и президент федерации футбола Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Власов.

Подписание документа нацелено на развитие популяризации футбола в Югре и достижении общенациональной стратегии развития этого вида спорта до 2030 года. По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, соглашение действует до 2024 года.

- План на этот период – увеличить численность футболистов в Югре до 26 тысяч человек. Для этого в регионе департаментом спорта совместно с региональной федерацией футбола будут проводиться мероприятия по развитию и популяризации этого вида спорта, - подчеркнула Наталья Комрова.

Глава региона подчеркнула, что участники лиги дворового футбола и студенческой футбольной лиги смогут участвовать в состязаниях регионального и всероссийского уровней по окончании проведения муниципального этапа соревнований. В будущем планируется создание школьной футбольной лиги.