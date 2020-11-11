Жители Ханты-Мансийска перепутали газовую горелку с пожаром на крыше. Фото: администрация Ханты-Мансийска

Неравнодушные жители Ханты-Мансийска сообщили в пожарную службу о возгорании на крыше дома по адресу: ул. Чехова, 19. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в МЧС поступило около 15 звонков, правда, вызов оказался ложным.

По данным инженера отделения организации службы, подготовки и пожаротушения 7-го пожарно-спасательного отряда города Ханты-Мансийска Виктории Букиной, на место возможного ЧП отправили 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Однако оказалось, что работники ремонтировали крышу, используя газовую горелку. Очевидцы не увидели ремонтников и приняли горелку за пожар.

Несмотря на «ложный» вызов пожарных, в администрации Ханты-Мансийска поблагодарили бдительных горожан за сознательность и отметили, что своевременная ситуация в подобных ситуациях помогает предотвратить трагичные последствия.

Ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о пожаре на технологическом трубопроводе в Ханты-Мансийском районе. В результате один человек пострадал.