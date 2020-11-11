Житель Советского района хранил наркотики в чехле мобильника

Фото: УМВД по ХМАО

В Советском районе возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Югорска, который подозревается в незаконной покупке и хранении без цели сбыта наркотиков, совершённых в значительном размере. А ещё в отношении него составлен административный протокол по факту потребления наркотиков и психотропных веществ без назначения врача.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях оперуполномоченные в сфере незаконного оборота наркотиков задержали мужчину. Во время досмотра у него обнаружили и забрали свёрток с наркотиком, который он хранил в чехле сотового телефона. Экспертиза показала, что вещество содержит наркотическое синтетическое средство «A-PVP» массой 0,606 грамма, что является значительным размером.

Позже мужчина признался, что наркотик он купил для себя, через распространителей в Интернете. Теперь ему грозит до трёх лет тюрьмы и административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.