В Урае накажут мошенника, который проворачивал махинации с арендой жилья Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции Урая поступила информация от сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями о мошенничестве в крупном размере.

В результате расследования выяснилось, что 37 - летний мужчина был приглашен в г. Урай для работы, как хороший специалист. Мужчина является отцом троих детей, которых нужно обеспечивать, поэтому с его дохода удерживалось 50 % алиментов. Так как он имел финансовые проблемы на съем жилья в городе Урае денег не хватало.

Тогда, мужчина договорился с подругой семьи, что та предоставит в организацию, где работает подозреваемый, полный пакет документов, по которому она якобы сдает в аренду подозреваемому свою квартиру за 25 тысяч рублей на длительный срок.

Как объяснил мужчина, в реальности он тратил на аренду 13 тысяч рублей, а разницу оставлял себе на собственные нужды. Своими действиями мошенник причинил ущерб организации в размере более 250 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.