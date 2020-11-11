Драка в Советском районе закончилась поножовщиной Фото: ОМВД России по Советскому району

В одном из дворов города Советский между тремя мужчинами завязалась словесная перепалка, которая перешла в драку, один из них достал нож и нанес удары в шею и живот двум другим участникам ссоры. Мужчины с травмами обратились в медучреждение.

О случившемся в дежурную часть ОМВД России по Советскому району сообщили из приемного покоя АУ «Советская районная больница». Там же стало известно, что пострадавшие от ножевых ранений являются мужчины 39 и 40 лет, которые проживают в городе Советсий.

За совершение преступления полиция задержала 43-летнего местного жителя, который раньше был судим. Преступник арестован.

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчина может получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Мы писали ранее о том, как в Югре в первый день нового года произошло две поножовщины. На фоне опьянения за один день произошло два тяжких преступления, один из раненых погиб на месте.