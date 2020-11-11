Жители Югры лишаются своих денег: за сутки мошенники похитили у югорчан 2 миллиона рублей Фото: pixabay.com

В Югре за минувший день зарегистрировано 16 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители региона "подарили" почти 2 миллионов рублей мошенникам.

Югорчане всё ещё доверяют мнимым сотрудникам банка, которые под предлогом защиты банковского счета крадут деньги, сообщают реквизиты и пароли от карточек, которые никому говорить нельзя. А также лишаются денег при покупке или продаже товаров и услуг на сайтах бесплатных объявлений.

Самой крупной суммы лишился 68-летний нефтеюганец, он пытался защитить от несанкционированного списания свои счета, а в итоге мошенники выманили у него 700 тысяч рублей.

Пятеро сургутян пострадали от рук злоумышленников при оформлении кредитов и микрозаймов в интернете. В общей сложности они лишились почти 360 тысяч рублей.

Жительницы Сургутского района, Сургута и Нижневартовска отдали свои накопления мошенникам при покупке женской одежды и предметов домашнего интерьера. Лже-продавцы интернет-магазина, получив 24 тысячи рублей перестали выходить на связь.

В Нижневартовске 41-летний мужчина заказал в интернете дорогую радиоуправляемую игрушку, а получил детскую машинку.

Возбуждены уголовные дела.