В Югре начался месячник безопасности в зимний период и акция «Безопасный лед» Фото: Управление общественных связей

В Ханты-Мансийске наступил сезон становления льда. Рыбаки уже поспешили выйти на реку, но сейчас это может быть крайне рискованно.

Именно поэтому в Югре стартовал месячник безопасности в зимний период и акция «Безопасный лед».

Спец службы, организации, добровольцы и волонтеры патрулируют места выхода населения на лед в целях профилактики, проводят инструктажи и беседы с населением, распространяют памятки и листовки о мерах безопасности и оказании помощи провалившимся под лед.

- Акция началась только 9 ноября, но всю предыдущую неделю государственными инспекторами во взаимодействии с сотрудниками федеральной противопожарной службы, городскими спасателями, а также с привлечением внештатных общественных инспекторов проводились профилактические мероприятия, связанные с выходом людей на лёд в районе ВНСС. В выходные дни было организовано 2 дежурства, к которым привлекли 2 единицы техники. За это время инспекторами было проведено 34 беседы с населением о правилах поведения на льду. Ежедневно в патруле задействовано порядка 8 человек личного состава - рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по ХМАО – Югре Ольга Кошкорова.

Ольга Кошкарова добавила, что люди как правило считают, что с ними не произойдёт провалов. Хотелось бы обратить внимание, что в течение дня температура воздуха повышается и лёд разрушается под его воздействием. Несколько дней назад в городе была оттепель и толщина льда в некоторых местах составляла всего 2 сантиметра. Помимо этого, улов увеличивает вес человека возвращающегося с рыбалки.

На сегодняшний день, для предотвращения несчастных случаев, в Ханты-Мансийке установлено 10 предупреждающих знаков. С появлением крепкого льда, планируется установка 8 знаков в местах используемых населением для зимней рыбалки.

МЧС убедительно просит не выходить на лёд толщиной менее 10 см. И обращает внимание, что органы муниципального контроля применяют к нарушителям административные санкции.