В Югре за прошедшие сутки совершено несколько краж и угон автомобиля

В Сургуте за прошедшие сутки зафиксировано 2 кражи: 39-летний мужчина, найдя утерянную банковскую карту, оплачивал товары в магазинах на сумму более 53 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

19-летний житель Сургута в квартире жилого дома по улице Мелик Карамова украл наушники и чехол. Общая сумма украденного 15 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Молодой человек также находится под подпиской о невыезде.

Кражу совершил житель Кондинского района, его уже задержали сотрудники уголовного розыска. 17-летний преступник украл в такси телефон, попросив позвонить. Сотовый телефон, стоимостью более 33 тысяч рублей, принадлежал 22-летней девушке. Молодой человек теперь под подпиской о невыезде дожидается наказания.

В Нефтеюганском районе 34-летний мужчина угнал автомобиль марки «УАЗ». Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 41 преступление, раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений и по горячим следам раскрыто 17.