Мужская сборная по биатлону тренируется в Ханты-Мансийске Фото: ЮграМегаСпорт

В Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко проходит тренировочный сбор мужской сборной России по биатлону. В Ханты-Мансийске уже тренируются биатлонисты основного и резервного составов сборной страны. - Любые действия могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Конечно, перенести сборы сюда было непросто: есть некоторые финансовые и организационные сложности, но они скорее для нас, чем для спортсменов — рассказал старший тренер сборной Юрий Каминский.

Он также отметил, что Карим Халили здесь находится дольше, чем остальные спортсмены, а есть ребята, которые ехали сюда сразу из Алдана. Изначально Тюмень выбирали из температурного режима, там не так холодно, как в Ханты-Мансийске, но погода здесь приятно удивила. Это последний сбор перед началом Кубка мира, биатлонисты проведут две контрольные тренировки, по результатом которых определится состав сборной, которая будет представлять страну на Кубке мира. Состав команды будет объявлен 20 ноября. - Завтра и послезавтра пройдут контрольные гонки, исходя из которых будем определяться, в каком составе отравимся в Контиолахти. Ситуация осложняется тем, что мы должны не только основной состав собрать, но и продумать запасных, ведь мы должны быть готовы к разным ситуациям, и с ковидом в том числе, — прокомментировал Юрий Каминский.