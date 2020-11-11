Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 ноября 2020 года увеличилось на 205 человек Фото: pixabay.com

По сообщению оперативного штаба в Югре на 11 ноября 2020 года зарегистрировано и лабораторно подтверждено 30 442 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 205 новых случаев заболевания в 22 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 82 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 113 зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно.

Контакт установлен в 162 случаях, по 43 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 716 человек, сняты с наблюдения – 91 307.

За сутки на COVID-19 обследовано 8 520 человек, всего – 892 854 жителей региона.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 45; Нижневартовск – 21; Ханты-Мансийск – 20; Нефтеюганск – 14; Нягань – 11; Пыть-Ях – 9.

Далее идут: Когалым – 8; Нефтеюганский район – 8; Советский район – 8; Мегион – 7; Сургутский район – 7; Урай – 7; Белоярский район – 6; Кондинский район – 5; Нижневартовский район – 5; Лангепас – 5.

И в конце списка: Ханты-Мансийский район – 4; Октябрьский район – 4; Радужный – 4; Березовский района – 3; Югорск – 3; Покачи – 1.

154 пациента находятся в тяжелом состоянии, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 295 человек.

200 человек за сутки вылечились от коронавируса, за весь период пандемии выздоровели 25 442 югорчанина.