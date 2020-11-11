Главу сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района будут судить за незаконную добычу рыбы Фото: pixabay.com

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района.

Он обвиняется незаконной добычи, хранения и перевозки рыб ценных пород.

В мае 2020 года глава сельского поселения, находясь в протоке Восход реки Обь Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, без специального разрешения - путевки на вылов рыбы, используя самоходное плавающее транспортное средство с навесным лодочным двигателем, с помощью рыболовной сети, незаконно выловил 23 особи стерляди и 3 особи сибирского осетра. В результате незаконных действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен крупный ущерб на сумму 220 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия собрана достаточно доказательств вины должностного лица, а именно: допрошен ряд свидетелей, проведены выемки, обыски, осмотры предметов и документов, проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе ихтиологическая.

На имущество обвиняемого судом наложен арест. Уголовное дело будет направлено суд в ближайшее время.