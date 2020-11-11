Должностные лица администрации Белоярского района предстанут перед судом Фото: pixabay.com

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ХМАО – Югре завершил расследование уголовного дела против первого заместителя главы администрации и начальника управления капитального строительства администрации Белоярского района.

Выяснилось, что в 2015 – 2016 годах начальник управления капитального строительства и первый заместитель главы администрации Белоярского района приукрасили финансово-хозяйственную деятельность администрации, а также время исполнения государственных программ, для того, чтобы обеспечить себе репутацию грамотных и ответственных руководителей.

Но делали они всё это не просто так, а для того, чтобы прикрыть свои махинации, касающиеся организации государственной экспертизы проектной документации в рамках целевых программ по обеспечению экологической безопасности округа.

Кроме того, должностные лица внесли в проектную документацию изменения, существенно ухудшающие эксплуатационные характеристики полигонов.

И зная об имеющихся в проектной документации недостатках, несоответствия объектов требованиям окружной программы и целевому назначению, обвиняемые провернули согласование и подписание приемных документов на выполненные работы, и оплату по контрактам на общую сумму более 83 миллионов рублей.

До настоящего времени оба полигона не выполняют свою функцию, из-за несоответствия лицензионным требованиям, а это является не исполнением целевой программы. Жители населенных пунктов остались без объектов размещения отходов, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить уровень экологической безопасности.

Помимо этого, начальник управления капитального строительства в июне и в декабре 2017 года получил от одного из предпринимателей взятку в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей за махинации, связанные со строительством инженерных сетей, ливневой канализации и иных объектов капитального строительства на территории города Белоярский.

Уголовные дела в ближайшее время будут направлены в суд.