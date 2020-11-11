Жителям Югры доступны сим-карты с саморегистрацией

МегаФон в два раза расширил список мест, где югорцы смогут приобрести сим-карту с саморегистрацией. Такой сервис актуален в режиме самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми. К крупным розничным сетям, где можно было ранее приобрести сим карту с саморегистрацией, МегаФон добавил еще 140 небольших пунктов в городах ХМАО среди которых:Междуреченский, Урай, Высокий мыс, Излучинск.

Продажи сим-карт у дома реализованы в основных городах округа: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Нягань,Урай, Югорск, Советский.

Активировать сим-карту можно в удобное время через приложение МегаФона, внеся необходимые личные данные. Приложение распознает лицо абонента, верифицирует фото в паспорте и автоматически заполняет электронный договор. Также для регистрации можно использовать данные с портала «Госуслуги». При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора.

- На сегодняшний день, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в округе мы призываем всех максимально сократить количество контактов. Чтобы оставаться на связи жителям ХМАО достаточно зайти в магазин у дома и приобрести сим-карту. Активировать ее можно самостоятельно в удобное время через сервис МегаФона, вся процедура занимает не более 10 минут. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения больших торговых центров и специализированных салонов, - отметил директор МегаФона на Ямале и в Югре Дмитрий Щелгачев.

Напомним, что сим-карты с саморегистрацией можно приобрести и онлайн в интернет магазине МегаФона.