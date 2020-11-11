Погода в Югре на 11 ноября 2020 года: гололед на дорогах Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 11 ноября: Днём температура воздуха -2,-7 ºС, в северных районах -8,-13 ºС, ночью -4,-9 ºС, при прояснениях -12,-17 ºС. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедно-изморозевые отложения на дорогах. Ветер 2 - 7 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -4,-6 ºС, ночью -6,-8 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер западный, северо-западный 2 - 7 м/с.

В Сургуте: Днём -4°С, ночью -7 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -3 °С, ночью -6 °С, небольшой снег, ветер восточный 2 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -4°С, ночью -6°С, небольшой снег, ветер северо-западный 2 м/с.

В Когалыме: Днём -4°С, ночью -9°С, небольшой снег, ветер северный 1-2 м/с.

Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Аврамия — покровителем овчаров, которые в этот день справляли свой праздник. В этот период времени стригли овец. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки либо ткали теплые ткани для зимней одежды.