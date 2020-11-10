Пенсионерка из Югорска пытаясь продать гараж лишилась собственных денег Фото: ОМВД России по г. Югорску

В дежурную часть ОМВД России по г. Югорску обратилась 69-летняя женщина с заявлением о том, что она стала жертвой мошенников.

Женщина рассказала полицейским , что разместила объявление о продаже гаража. Позже ей позвонила женщина и сообщила, что готова внести залог и позже купить гараж. Отсрочить сделку звонившая хотела из-за того, что она находится в другом городе, но должна вскоре приехать. Поэтому для перевода денег она попросила добраться к банкомату.

Пенсионерка под диктовку мошенницы совершала операции и в итоге перевела с кредитной карты на неизвестный счет 115 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по г. Югорску возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование и поиск подозреваемых.

Мы писали ранее, о том, как жительница Радужного при продаже шкафа перевела мошенникам 400 тысяч рублей. Полицейские объяснили югорчанке, как не попасться в руки злоумышленников.